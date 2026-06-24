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Concert Old Time Duo L’îlot Ornans

Concert Old Time Duo L’îlot Ornans samedi 25 juillet 2026.

Lieu
L'îlot
Adresse
8 Place Gustave Courbet
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Ornans

Concert Old Time Duo

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Laissez-vous emporter par l’univers d’Old Time Duo, un duo de guitare jazz qui revisite avec élégance les grands standards du jazz swing. Une parenthèse musicale intimiste, inventive et pleine de charme. Au chapeau.   .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  lilot.ornans@gmail.com

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English : Concert Old Time Duo

L’événement Concert Old Time Duo Ornans a été mis à jour le 2026-06-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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