Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul Centre culturel Vauban Toul
Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul Centre culturel Vauban Toul jeudi 23 avril 2026.
Toul
Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
L’Opéra national de Nancy-Lorraine présente un spectacle pour toute la famille On joue chez vous ! Voix d’enfants
Un concert près de chez vous, porté par l’énergie d’un Choeur d’enfants et la passion des musiciens venez vivre une parenthèse enchanteresse, où chaque note est une invitation à l’émotion et à la convivialité.
Au programme une combinaison savoureuse d’opérettes légères et de musique savante, complétée par un échange participatif avec le public. Ce concert doit permettre à chacun d’emporter un peu de musique chez lui !
Gratuit, sur réservationTout public
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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 51 79 56 action.culturelle @opera-nancy.fr
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English :
The Opéra national de Nancy-Lorraine presents a show for the whole family: On joue chez vous! Children’s voices
A concert close to home, driven by the energy of a children’s choir and the passion of musicians: come and experience an enchanting interlude, where every note is an invitation to emotion and conviviality.
On the program: a delicious combination of light operettas and learned music, complemented by a participatory exchange with the audience. This concert is designed to let everyone take a little music home with them!
Free, on reservation
L’événement Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul Toul a été mis à jour le 2026-04-14 par MT TERRES TOULOISES
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