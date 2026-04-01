Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul Centre culturel Vauban Toul

Toul

Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

L’Opéra national de Nancy-Lorraine présente un spectacle pour toute la famille On joue chez vous ! Voix d’enfants

Un concert près de chez vous, porté par l’énergie d’un Choeur d’enfants et la passion des musiciens venez vivre une parenthèse enchanteresse, où chaque note est une invitation à l’émotion et à la convivialité.

Au programme une combinaison savoureuse d’opérettes légères et de musique savante, complétée par un échange participatif avec le public. Ce concert doit permettre à chacun d’emporter un peu de musique chez lui !

Gratuit, sur réservationTout public

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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 51 79 56 action.culturelle @opera-nancy.fr

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English :

The Opéra national de Nancy-Lorraine presents a show for the whole family: On joue chez vous! Children’s voices

A concert close to home, driven by the energy of a children’s choir and the passion of musicians: come and experience an enchanting interlude, where every note is an invitation to emotion and conviviality.

On the program: a delicious combination of light operettas and learned music, complemented by a participatory exchange with the audience. This concert is designed to let everyone take a little music home with them!

Free, on reservation

L’événement Concert On joue chez vous ! Voix d’enfants Toul Toul a été mis à jour le 2026-04-14 par MT TERRES TOULOISES