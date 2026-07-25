Concert Opéra de poche Rigoletto de VERDI, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Rue de la Porte Caillon Airvault
vendredi 21 août 2026 · Rue de la Porte Caillon · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Concert Opéra de poche Rigoletto de VERDI, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles
Rue de la Porte Caillon Cour du Vieux Relais Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:45:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
La 23ème édition du festival maintient sa tradition d’un parcours éclectique et atypique pour une programmation musicale très diversifiée. Seront présents, pour cette édition, vingt musiciens d’exception, issus de grandes formations nationales. Ils se produiront dans des lieux insolites du patrimoine local. Pour ce troisième concert, rendez-vous à 20 h 45 dans la cour du Vieux Relais à Airvault, pour une représentation de l’opéra de poche Rigoletto de Verdi. Tarifs Gratuit enfant jusqu’à 14 ans inclus. Un concert 13 € entrée adulte plein tarif / 11 € en tarif réduit (adhérent, demandeur d’emploi, étudiant) / 5 € parents accompagnateurs d’un élève de école de musique. Forfait 3 concerts 32 € / 4 concerts 42 € / 5 concerts 52 €. Renseignements et réservations 05 49 64 73 10 . Restauration possible en amont du concert au Bistrot du Vieux Relais (sur réservation). .
Rue de la Porte Caillon Cour du Vieux Relais Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 43 33 01 accueil.avt@csc79.org
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English : Concert Opéra de poche Rigoletto de VERDI, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles
L’événement Concert Opéra de poche Rigoletto de VERDI, dans le cadre du Festival Les Murs ont des Oreilles Airvault a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Airvaudais Val du Thouet
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