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AGENDA · Muttersholtz

Concert Opus d’un autre monde Muttersholtz

samedi 7 novembre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 rue des Tilleuls
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Concert Opus d’un autre monde

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07 21:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Plus qu’un concert, ce spectacle est un carnet de bord ouvert sur l’immensité. Tout public
Plus qu’un concert, ce spectacle est un carnet de bord ouvert sur l’immensité. Suivez le sillage d’exploratrices intrépides telles Isabella Bird et Nellie Bly qui ont bravé l’inconnu pour se révéler à elles-mêmes.
Dans cette traversée sonore sans frontières, le raffinement classique croise la ferveur des chants traditionnels, l’improvisation du jazz et l’énergie du contemporain. Sous l’impulsion du piano et des percussions, chaque escale devient une émotion qui se vibre et se chante.
Une invitation au voyage où l’audace au féminin souffle un vent de liberté absolue.

Rejoignez-nous pour vivre la musique autrement !

Tout public 0  .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est   christine.schreiner67@gmail.com

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English :

More than just a concert, this show is a logbook that opens up to the vastness of the universe. Suitable for all ages

L’événement Concert Opus d’un autre monde Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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