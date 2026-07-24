Informations pratiques

Millau

Concert Orchestre de Chambre de Toulouse

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Concert à la Criée

Les musiciens s’installent, les archets s’accordent. Apprêtez-vous à passer commande ! Le temps de savourer un Allegro di molto de Mozart en amuse-bouche, composez votre menu de rêve. Vivaldi et Schubert en entrée ? Ou bien Purcell et Tchaïkovsky ? De Carmen ou de la Suite Holberg de Grieg, quel plat de résistance vous semblera irrésistible ?

Auditeurs de ce récital pas comme les autres, échauffez bien votre voix ! Car voici un Concert à la Criée où le public choisit sur le moment les morceaux qu’il souhaite entendre puis les demande à cor et surtout à cris ! Dans une ambiance divertissante, le chef de l’Orchestre de Chambre de Toulouse prend aussitôt la commande et l’envoie à ses musiciens qui la serviront en virtuoses !

Venez partager une expérience originale, amusante, et un régal de musique de chambre !

Violons Aurélie Fauthous, Nicolas Kononitch, Audrey Dupont, Ana Sanchez Altos Carlos Vizcaíno, Vincent Gervais Violoncelles Nabi Cabestany, Anne Gaurier Contrebasse Nohora Muñoz

Et si le public pouvait choisir le morceau que va jouer l’orchestre sur scène ? C’est le pari fou qu’a fait l’Orchestre de Chambre de Toulouse. France Musique

Durée 1 h 15

Tout public à partir de 8 ans

Concert présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

Concert at La Criée

L’événement Concert Orchestre de Chambre de Toulouse Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)