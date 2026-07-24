Concert Orchestre de Chambre de Toulouse Millau
vendredi 18 décembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Concert Orchestre de Chambre de Toulouse
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Concert à la Criée
Les musiciens s’installent, les archets s’accordent. Apprêtez-vous à passer commande ! Le temps de savourer un Allegro di molto de Mozart en amuse-bouche, composez votre menu de rêve. Vivaldi et Schubert en entrée ? Ou bien Purcell et Tchaïkovsky ? De Carmen ou de la Suite Holberg de Grieg, quel plat de résistance vous semblera irrésistible ?
Auditeurs de ce récital pas comme les autres, échauffez bien votre voix ! Car voici un Concert à la Criée où le public choisit sur le moment les morceaux qu’il souhaite entendre puis les demande à cor et surtout à cris ! Dans une ambiance divertissante, le chef de l’Orchestre de Chambre de Toulouse prend aussitôt la commande et l’envoie à ses musiciens qui la serviront en virtuoses !
Venez partager une expérience originale, amusante, et un régal de musique de chambre !
Violons Aurélie Fauthous, Nicolas Kononitch, Audrey Dupont, Ana Sanchez Altos Carlos Vizcaíno, Vincent Gervais Violoncelles Nabi Cabestany, Anne Gaurier Contrebasse Nohora Muñoz
Et si le public pouvait choisir le morceau que va jouer l’orchestre sur scène ? C’est le pari fou qu’a fait l’Orchestre de Chambre de Toulouse. France Musique
Durée 1 h 15
Tout public à partir de 8 ans
Concert présenté dans le cadre du festival Bonheurs d’hiver .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
Concert at La Criée
L’événement Concert Orchestre de Chambre de Toulouse Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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