Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers

Informations pratiques

Nevers

Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 19:00:00

Date(s) :

2026-11-22

L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert Jardin Secret de Monet le dimanche 22 novembre à La Maison à 17h.

Pour sa seconde saison à la direction de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers, Yann BAIL suggère un parcours musical empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet.

Une véritable alchimie opère entre les tableaux impressionnistes, représentés sur scène, et l’illustration musicale par des compositions originales modernes.

Gloriosa Yasuhide Ito

Deciduous Viet Cuong

Ascension Pierre-Antoine Savoyat

Aurora awakes John Mackey

My pop song Olivier Urbano, création de l’orchestration pour orchestre d’harmonie de Frederic Unterfinger

Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans. .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers

L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers