Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers La Maison Nevers
dimanche 22 novembre 2026 · La Maison · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22 19:00:00
Date(s) :
2026-11-22
L’Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers vous invite au concert Jardin Secret de Monet le dimanche 22 novembre à La Maison à 17h.
Pour sa seconde saison à la direction de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Nevers, Yann BAIL suggère un parcours musical empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet.
Une véritable alchimie opère entre les tableaux impressionnistes, représentés sur scène, et l’illustration musicale par des compositions originales modernes.
Gloriosa Yasuhide Ito
Deciduous Viet Cuong
Ascension Pierre-Antoine Savoyat
Aurora awakes John Mackey
My pop song Olivier Urbano, création de l’orchestration pour orchestre d’harmonie de Frederic Unterfinger
Tarifs 10€ / gratuit aux moins de 12 ans. .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers
L’événement Concert Orchestre de l’Harmonie de la ville de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cap Grand Nevers
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