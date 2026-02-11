Concert Orchestre symphonique Allegro Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert Orchestre symphonique Allegro

Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère

Tarif : – –

Date : 2026-03-15

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Drômans Cadences fête ses 10 ans avec la famille Michel, en invitant la compositrice Camille Pépin et des amis musiciens ! Un concert consacré à cette jeune compositrice et aux femmes compositrices à travers les siècles !

Quai Sainte-Claire Auditorium de la Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme

Drômans Cadences celebrates its 10th anniversary with the Michel family, inviting composer Camille Pépin and musician friends! A concert dedicated to this young composer and to women composers through the centuries!

