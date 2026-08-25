Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Théâtre Morteau

Informations pratiques

Morteau

Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 17:00:00

fin : 2027-01-31 19:00:00

Date(s) :

2027-01-31

Sur réservation. Après les succès de Carmen et Violoncellissimo, l’Orchestre Symphonique de Pontarlier revient avec un programme consacré aux grands airs de l’opéra italien. De Aida à La Bohème, en passant par Madame Butterfly, Tosca ou Le Barbier de Séville, cette sélection d’airs célèbres et d’intermèdes musicaux invite le public à retrouver toute l’émotion et la puissance des grandes voix de l’opéra. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER