Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Théâtre Morteau
dimanche 31 janvier 2027 · Théâtre · Morteau
Informations pratiques
Morteau
Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier
Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 17:00:00
fin : 2027-01-31 19:00:00
Date(s) :
2027-01-31
Sur réservation. Après les succès de Carmen et Violoncellissimo, l’Orchestre Symphonique de Pontarlier revient avec un programme consacré aux grands airs de l’opéra italien. De Aida à La Bohème, en passant par Madame Butterfly, Tosca ou Le Barbier de Séville, cette sélection d’airs célèbres et d’intermèdes musicaux invite le public à retrouver toute l’émotion et la puissance des grandes voix de l’opéra. .
Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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