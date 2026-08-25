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AGENDA · Morteau

Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Théâtre Morteau

dimanche 31 janvier 2027 · Théâtre · Morteau

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre
Adresse
Place de la Halle
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 17:00:00
fin : 2027-01-31 19:00:00

Date(s) :
2027-01-31

Sur réservation. Après les succès de Carmen et Violoncellissimo, l’Orchestre Symphonique de Pontarlier revient avec un programme consacré aux grands airs de l’opéra italien. De Aida à La Bohème, en passant par Madame Butterfly, Tosca ou Le Barbier de Séville, cette sélection d’airs célèbres et d’intermèdes musicaux invite le public à retrouver toute l’émotion et la puissance des grandes voix de l’opéra.   .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Concert Orchestre Symphonique de Pontarlier Morteau a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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