Concert Orel & Co, aux Pampilles Les Pampilles Saint-Amand-en-Puisaye

Saint-Amand-en-Puisaye

Concert Orel & Co, aux Pampilles

Les Pampilles 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert, on se retrouve le 6 juin à partir de 19h pour la dernière soirée estivale de l’association Hors Cadre.

Orel & Co, continue sa tournée (pas internationale) Aux Pampilles — Le set sera poétiquement ROCK!

Début du concert à 20H30 en extérieur si pluie on rentre !

On vous réserve une surprise d’envergure pour la suite.

Petite restauration, buvette et chapeau pour les zicos. .

Les Pampilles 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté horscadre58@gmail.com

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English :

L’événement Concert Orel & Co, aux Pampilles Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !