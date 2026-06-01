Concert Orel & Co, aux Pampilles Les Pampilles Saint-Amand-en-Puisaye
Concert Orel & Co, aux Pampilles Les Pampilles Saint-Amand-en-Puisaye samedi 6 juin 2026.
Saint-Amand-en-Puisaye
Concert Orel & Co, aux Pampilles
Les Pampilles 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert, on se retrouve le 6 juin à partir de 19h pour la dernière soirée estivale de l’association Hors Cadre.
Orel & Co, continue sa tournée (pas internationale) Aux Pampilles — Le set sera poétiquement ROCK!
Début du concert à 20H30 en extérieur si pluie on rentre !
On vous réserve une surprise d’envergure pour la suite.
Petite restauration, buvette et chapeau pour les zicos. .
Les Pampilles 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté horscadre58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Orel & Co, aux Pampilles Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !