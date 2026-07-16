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Concert Orgue à 4 mains Saint-Loup-Lamairé

dimanche 9 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Concert Orgue à 4 mains Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
0 Grand Rue Théophane Venard
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Concert Orgue à 4 mains

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Découvrez un récital d’exception avec Éric Lebrun et Marie-Ange Leurent ! Ce duo talentueux vous invite à vibrer au son d’un majestueux concert d’orgue à quatre mains au cœur de l’église. Le concert se déroulera à 17 h, à l’Église Notre-Dame de l’Assomption, à Saint-Loup-sur-Thouet. Réservation conseillée au 06 88 79 31 84. Tarifs 12 € en tarif plein et 6 € pour les moins de 10 ans (concert conseillé à partir de 6 ans) et les personnes en situation de handicap. Entrée gratuite enfants accompagnés d’un adulte et étudiants. Retrouvez la programmation complète de l’association les Amis de l’Orgue dans les images.   .

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84 

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English : Concert Orgue à 4 mains

L’événement Concert Orgue à 4 mains Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Airvaudais Val du Thouet

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