Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Concert Orgue à 4 mains

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez un récital d’exception avec Éric Lebrun et Marie-Ange Leurent ! Ce duo talentueux vous invite à vibrer au son d’un majestueux concert d’orgue à quatre mains au cœur de l’église. Le concert se déroulera à 17 h, à l’Église Notre-Dame de l’Assomption, à Saint-Loup-sur-Thouet. Réservation conseillée au 06 88 79 31 84. Tarifs 12 € en tarif plein et 6 € pour les moins de 10 ans (concert conseillé à partir de 6 ans) et les personnes en situation de handicap. Entrée gratuite enfants accompagnés d’un adulte et étudiants. Retrouvez la programmation complète de l’association les Amis de l’Orgue dans les images. .

0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Orgue à 4 mains

L’événement Concert Orgue à 4 mains Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Airvaudais Val du Thouet