Concert orgue et saxophone à Torfou Torfou Sèvremoine

Sèvremoine

Concert orgue et saxophone à Torfou

Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 17:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Venez partager un instant musical à Torfou le dimanche 8 novembre 2026 de 16h à 17h30, en l’église Saint-Martin, pour un concert orgue & saxophone organisé par Orgue et Musique à Sèvremoine.

Un concert original mêlant les sonorités de l’orgue et du saxophone est proposé le dimanche 8 novembre 2026, de 16h à 17h30, à l’église de Torfou.

À l’affiche Emmanuel Hocdé à l’orgue et Santino Marti au saxophone.

Cet événement est organisé par l’association Orgue et Musique à Sèvremoine, dont l’objectif est de mettre en valeur l’orgue à tuyaux de l’église de Torfou et de le faire découvrir au public à travers des concerts accessibles.

Les concerts associant orgue et saxophone sont relativement rares et offrent une palette sonore originale, mêlant la puissance de l’orgue à la souplesse expressive du saxophone. Ce type de programme permet souvent d’explorer des œuvres classiques revisitées ainsi que des compositions contemporaines.

Tarif participation libre aux frais. .

Torfou Eglise Saint-Martin Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@orguesaintmacaire.org

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English :

Come and share a musical moment in Torfou on Sunday November 8, 2026, from 4pm to 5:30pm, in the Saint-Martin church, for an organ & saxophone concert organized by Orgue et Musique à Sèvremoine.

L’événement Concert orgue et saxophone à Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges