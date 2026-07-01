Concert : orgue surprise, moment musical, Temple Saint-Eloi, Rouen

Informations pratiques

Concert : orgue surprise, moment musical Samedi 19 septembre, 18h00 Temple Saint-Eloi Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Moment musical surprise organisé par les Amis de l’Orgue de Saint-Éloi sur l’orgue-coffre installé dans la nef de Saint-Éloi pendant les travaux de restauration du Grand-Orgue.

Renseignements et programme sur http://www.concerts-saint-eloi-rouen.org

Temple Saint-Eloi 20 Pl du Pasteur Martin Luther King, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie http://concert-saint-eloi-rouen.org [{« link »: « http://www.concerts-saint-eloi-rouen.org »}] Edifice bâti fin XVe-début XVIe siècle, à l’emplacement d’édifices antérieurs. Plan basilical, sur deux niveaux, sans transept. Modernisation des supports intérieurs au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, une partie des vitraux de la nef est retirée, et la baie d’axe est bouchée et ornée d’une Gloire peinte. En 1803, l’édifice devient temple de l’Église réformée. face à l’Hôtel de Bourtheroulde TEOR : rue du Général Giraud Bus : Théâtre des Arts Parking : Pucelle

Moment musical surprise organisé par les Amis de l’Orgue de Saint-Éloi sur l’orgue-coffre installé dans la nef de Saint-Éloi pendant les travaux de restauration du Grand-Orgue.