Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech

CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech

CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja

Ville : 66150 Arles-sur-Tech

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Arles-sur-Tech

CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Carlos Murias présente  
Orquestra de cambra d’accordions de Barcelona
Jesus Otero Directeur
– 1er Partie de la Catalogne à la France R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P.Casals, A. Verchuren & J.Moulet, G. Bizet
 – 2ème Partie Musique de cin…
  .

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carlos Murias presents:%A0
Barcelona Chamber Accordion Orchestra
Jesus Otero, Conductor
– Part 1: From Catalonia to France: R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P. Casals, A. Verchuren & J. Moulet, G. Bizet
– Part 2: Film Music…

L’événement CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE ARLES SUR TECH

À voir aussi à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales)