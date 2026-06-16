Arles-sur-Tech

CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA

Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Carlos Murias présente

Orquestra de cambra d’accordions de Barcelona

Jesus Otero Directeur

– 1er Partie de la Catalogne à la France R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P.Casals, A. Verchuren & J.Moulet, G. Bizet

– 2ème Partie Musique de cin…

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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

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English :

Carlos Murias presents:%A0

Barcelona Chamber Accordion Orchestra

Jesus Otero, Conductor

– Part 1: From Catalonia to France: R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P. Casals, A. Verchuren & J. Moulet, G. Bizet

– Part 2: Film Music…

L’événement CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE ARLES SUR TECH