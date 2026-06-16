CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech
CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech samedi 4 juillet 2026.
Arles-sur-Tech
CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA
Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Carlos Murias présente
Orquestra de cambra d’accordions de Barcelona
Jesus Otero Directeur
– 1er Partie de la Catalogne à la France R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P.Casals, A. Verchuren & J.Moulet, G. Bizet
– 2ème Partie Musique de cin…
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Voie Communale Valls Jean Baptiste Barja Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
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English :
Carlos Murias presents:%A0
Barcelona Chamber Accordion Orchestra
Jesus Otero, Conductor
– Part 1: From Catalonia to France: R. Martinez Valls, A. Vilas, J. Vicens, P. Casals, A. Verchuren & J. Moulet, G. Bizet
– Part 2: Film Music…
L’événement CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRE D’ACCORDIONS DE BARCELONA Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-06-16 par BIT DE ARLES SUR TECH
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