Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan
Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan vendredi 15 mai 2026.
Ouroux-en-Morvan
Concert
Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Concert à Ouroux en Morvan. A 19h aux caves Barbotte.
A partir de 19h. “Lindalé” duo folk. Entrée 6€. Premier verre offert. Buvette et plateau apéro. .
Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 24 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs