Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Concert

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Concert à Ouroux en Morvan. A 19h aux caves Barbotte.

A partir de 19h. “Lindalé” duo folk. Entrée 6€. Premier verre offert. Buvette et plateau apéro. .

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 24 01

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English : Concert

L’événement Concert Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs