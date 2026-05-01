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Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan

Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan

Concert Place de l’église Ouroux-en-Morvan vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Caves Barbotte

Ville : 58230 Ouroux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ouroux-en-Morvan

Concert

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 21:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Concert à Ouroux en Morvan. A 19h aux caves Barbotte.
A partir de 19h. “Lindalé” duo folk. Entrée 6€. Premier verre offert. Buvette et plateau apéro.   .

Place de l’église Caves Barbotte Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 24 01 

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English : Concert

L’événement Concert Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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