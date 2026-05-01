Tea Time Place Mariller Marcel Ouroux-en-Morvan
Tea Time Place Mariller Marcel Ouroux-en-Morvan vendredi 22 mai 2026.
Ouroux-en-Morvan
Tea Time
Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22 17:30:00
Date(s) :
2026-05-22
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Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Tea Time
L’événement Tea Time Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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