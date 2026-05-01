Tea Time Place Mariller Marcel Ouroux-en-Morvan

Ouroux-en-Morvan

Tea Time

Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Julie vous accueille autour d’un goûter jeu “so british pour s’amuser en anglais. Venez découvrir en famille, une séance d’ apprentissage de la langue très ludique. .

Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Tea Time

L’événement Tea Time Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)