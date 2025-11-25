Stage Botanique et Usages des Plantes Communerbe Ouroux-en-Morvan

Stage Botanique et Usages des Plantes

Ouroux-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

2026-05-14

L’Association Communerbe vous propose un stage de 4 jours, dans le Parc Naturel du Morvan, entre les lacs de Pannecière et des Settons, entourés de forêts et d’étangs. Nous découvrirons les plantes de Printemps: sentiers forestiers, bords de ruisseaux et de lacs, bocage, coteau calcaire.

Les matinées seront dédiées à la botanique, avec la possibilité de confectionner un herbier de terrain avec les plantes rencontrées non protégées.

Les après- midi seront dédiés aux usages des plantes en deux temps:

– 2 jours consacrés à la cuisine de plantes sauvages comestibles avec les rosettes, les jeunes pousses et les fleurs (pestos, salades, soupes, lactofermentation, brèdes, sirops,…)

– 2 jours dédiés aux fabrications galéniques (macérats huileux, teinture-mère, baumes,…) en fonction des plantes disponibles. .

Communerbe 3 chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communerbe@gmail.com

