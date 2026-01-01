L’Atelier des enfants Place Gudin Ouroux-en-Morvan
L’Atelier des enfants
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 10:45:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
L’Atelier des enfants un atelier pour apprendre à raconter les histoires et libérer l’imaginaire et la parole.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Par l’association du Mouton Zébré. .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Ouroux-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 30 24 10 lemoutonzebre@poussedeterre.fr
