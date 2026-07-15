UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert PamPadam Variété Française & Internationale Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

samedi 18 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers
Adresse
Guinguette La Cageot'Folles Parc Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Concert PamPadam Variété Française & Internationale

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

PamPadam Variété Française & InternationaleAdultes
0  .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PamPadam French & International Varieties

L’événement Concert PamPadam Variété Française & Internationale Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)