Concert par Fayçal Salhi, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Concert par Fayçal Salhi Samedi 6 juin, 19h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation conseillée | Durée : 1h15 environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Assistez au concert de Fayçal Salhi.

Fayçal Salhi est un jeune compositeur et joueur de oud remarquable. Il a enthousiasmé les scènes de son pays d’origine, l’Algérie, du Chili, Vietnam, Espagne, Allemagne… avec des musiques où la tradition orientale rencontre le jazz. Un rendez-vous naturel, car les deux genres procèdent de la même attitude, c’est-à-dire l’improvisation dans la rigueur de leurs styles respectifs et le dialogue dans leur soif d’échange et de complicité recherchée.

Précurseur en France de cette fusion, Fayçal joue ses compositions sur tous les continents, emportant des publics aux cultures et aux sensibilités différentes par ses mélodies métisses, son ouverture jubilatoire à d’autres genres.

Ses talents de compositeur sont récompensés à diverses reprises lors de festivals internationaux pour la musique du film La maison Jaune. Fayçal fait également quelques apparitions remarquées aux côtés de grands noms de la Musique tels que Rodolphe Burger, ou encore Gino Sitson.

Il met également en scène le spectacle La belle de Cordoue, véritable ode à l’amour, puisant dans la puissance d’une poésie arabe tantôt charnelle, désespérée, tantôt légère ou mystique.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Assistez au concert de Fayçal Salhi.

© Jamra Production