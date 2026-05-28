Concert par l’ensemble vocal Largentière Temple des Batignolles Paris

Alliant

le style épuré de la Renaissance aux accords éclatants de la musique

romantique ainsi qu’aux sonorités contemplatives de la création

contemporaine, Lux invite à un voyage à travers les siècles.

De

Félix Mendelssohn à Eric Whitacre, de Thomas Tallis à Arvo Pärt, ce

nouveau programme explore des univers contrastés, entre ferveur,

méditation et élévation.

Thème central, la lumière se révèle tantôt consolatrice, tantôt mystérieuse, mais toujours porteuse d’émotion.

Lux : Concert de musique a cappella par l’Ensemble vocal Largentière.

Le lundi 15 juin 2026

de à

Le dimanche 14 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T00:00:00+02:00_2026-06-14T23:59:00+02:00;2026-06-15T00:00:00+02:00_2026-06-15T23:59:00+02:00

Temple des Batignolles 44, boulevard des Batignolles 75017 Paris

https://www.ensemble-largentiere.fr/ ensemblelargentiere@gmail.com https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/ https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/



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