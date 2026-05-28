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Concert par l’ensemble vocal Largentière Temple des Batignolles Paris

Concert par l’ensemble vocal Largentière Temple des Batignolles Paris

Concert par l’ensemble vocal Largentière Temple des Batignolles Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Temple des Batignolles

Adresse : 44, boulevard des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Alliant
le style épuré de la Renaissance aux accords éclatants de la musique
romantique ainsi qu’aux sonorités contemplatives de la création
contemporaine, Lux invite à un voyage à travers les siècles.

De
Félix Mendelssohn à Eric Whitacre, de Thomas Tallis à Arvo Pärt, ce
nouveau programme explore des univers contrastés, entre ferveur,
méditation et élévation.

Thème central, la lumière se révèle tantôt consolatrice, tantôt mystérieuse, mais toujours porteuse d’émotion.

Lux : Concert de musique a cappella par l’Ensemble vocal Largentière.
Le lundi 15 juin 2026
de à
Le dimanche 14 juin 2026
de à
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T00:00:00+02:00_2026-06-14T23:59:00+02:00;2026-06-15T00:00:00+02:00_2026-06-15T23:59:00+02:00

Temple des Batignolles 44, boulevard des Batignolles  75017 Paris
https://www.ensemble-largentiere.fr/ ensemblelargentiere@gmail.com https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/ https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/


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