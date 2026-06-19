Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

Six musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen vous proposent d’explorer les territoires les plus inspirants de la musique d’aujourd’hui, de l’Europe mystique à l’avant-garde new-yorkaise.

Les œuvres interprétées sont toutes la promesse d’une musique moderne, ancrée dans son époque, entre rythmes chaloupés et méditation métaphysique. Un concert original, fascinant et poétique. À écouter les yeux fermés, et l’esprit grand ouvert.

Programme

György Ligeti Sonate pour violoncelle

Arvo Pärt Fratres pour quatuor à cordes

Kevin Volans Quatuor à cordes

Philip Glass Sextuor à cordes

Concert organisé par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure.

L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

L’événement Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération