Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny
dimanche 11 octobre 2026 · Musée des impressionnismes · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen
Six musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen vous proposent d’explorer les territoires les plus inspirants de la musique d’aujourd’hui, de l’Europe mystique à l’avant-garde new-yorkaise.
Les œuvres interprétées sont toutes la promesse d’une musique moderne, ancrée dans son époque, entre rythmes chaloupés et méditation métaphysique. Un concert original, fascinant et poétique. À écouter les yeux fermés, et l’esprit grand ouvert.
Programme
György Ligeti Sonate pour violoncelle
Arvo Pärt Fratres pour quatuor à cordes
Kevin Volans Quatuor à cordes
Philip Glass Sextuor à cordes
Concert organisé par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure.
L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen
L’événement Concert par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Giverny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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