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Concert par Scene de crime Cave de Visan Visan

Concert par Scene de crime Cave de Visan Visan mardi 4 août 2026.

Lieu : Cave de Visan

Adresse : BP22

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

Concert par Scene de crime

Cave de Visan BP22 Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-04

concert par le groupe Scène de Crime au camping de l’Hérein, restauration sur place.
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Cave de Visan BP22 Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 

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English :

Concert by the band Scène de Crime at the Hérain campground; food available on site.

L’événement Concert par Scene de crime Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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