Concert par Scene de crime Cave de Visan Visan
Concert par Scene de crime Cave de Visan Visan mardi 4 août 2026.
Visan
Concert par Scene de crime
Cave de Visan BP22 Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
concert par le groupe Scène de Crime au camping de l’Hérein, restauration sur place.
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Cave de Visan BP22 Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99
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English :
Concert by the band Scène de Crime at the Hérain campground; food available on site.
L’événement Concert par Scene de crime Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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