Concert Paris et les belles chansons françaises avec Christelle Loury Église Saint-Laurent Fontaines

Fontaines

Concert Paris et les belles chansons françaises avec Christelle Loury

Église Saint-Laurent 4 Ruelle de l’Église Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Après le succès de ses derniers spectacles en France et à l’étranger, Christelle Loury présente Paris et les belles chansons françaises qui rend hommage à la ville de l’amour et aux plus grands interprètes des années 30 à 70 Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, Yves Montand, Barbara, Françoise Hardy, Juliette Gréco, Charles Trenet, Jean Ferrat, Serge Lama, Michel Legrand, Léo Ferré, Gilbert Bécaud et bien d’autres encore. Pendant 1h45, Christelle Loury vous emporte dans un voyage musical au cœur de ce Paris éternel qui a vu naître des chansons qui ont marqué leur génération dans le monde entier. .

Église Saint-Laurent 4 Ruelle de l’Église Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.defontaines@wanadoo.fr

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English : Concert Paris et les belles chansons françaises avec Christelle Loury

L’événement Concert Paris et les belles chansons françaises avec Christelle Loury Fontaines a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !