Petite valse viennoise Berceuse pour Lorca

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Cie le corbeau blanc

avec Sophie Millon et Miny Fabrice

mise en scène Günther Leschnik

Federico García Lorca était comme une flamme. Il a mis le feu à la poésie, à la peinture, à la musique.

Petite Valse Viennoise est conçue comme un voyage au sein de cette très belle Conférence sur les Berceuses. Lorca fait entendre de manière émouvante la singulière tristesse de la berceuse espagnole. Des chansons populaires, qu’il a recueillies et harmonisées, dont le poème Petite Valse Viennoise, écrit par le poète espagnol, reprise par Leonard Cohen.

Les chansons de Lorca sont une main tendue à la vie joyeuse, la solidarité, la conscience éveillée, l’amour, la poésie. Une urgence de bonheur qui lui a coûté la vie.

Ce spectacle est un hommage à Federico García Lorca et Leonard Cohen. .

Théâtre de l’Atelier Bleu D955 Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20 theatredelatelierbleu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petite valse viennoise Berceuse pour Lorca

L’événement Petite valse viennoise Berceuse pour Lorca Fontaines a été mis à jour le 2026-01-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !