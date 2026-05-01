La Ferté-Bernard

Concert Paris’tournelle

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

avec Claire entrée libre

Paris’Tournelle est un groupe sarthois. Chant, accordéon, guitare, flûte/saxophone et contrebasse. Le répertoire est composé de chansons à texte du vieux Paris ainsi que de musiques trad d’est en ouest européen. .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Concert Paris’tournelle La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude