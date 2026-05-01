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Concert Paris’tournelle La Ferté-Bernard

Concert Paris’tournelle La Ferté-Bernard vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le Bienvelue, Galerie Carnot

Ville : 72400 La Ferté-Bernard

Département : Sarthe

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Ferté-Bernard

Concert Paris’tournelle

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

avec Claire entrée libre
Paris’Tournelle est un groupe sarthois. Chant, accordéon, guitare, flûte/saxophone et contrebasse. Le répertoire est composé de chansons à texte du vieux Paris ainsi que de musiques trad d’est en ouest européen.   .

Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

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English :

L’événement Concert Paris’tournelle La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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