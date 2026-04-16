concert partagé: rencontre de 2 chorales église Ste Croix Aubusson

Aubusson

concert partagé: rencontre de 2 chorales

église Ste Croix 23200 Place de l’Église Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Programme très varié sacré, traditionnel, renaissance, variété … des 2 chorales Poly Sons de Vendée et Cantate en FA de Felletin-Aubusson .

église Ste Croix 23200 Place de l’Église Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 47 39 cantateenfa@yahoo.fr

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English : concert partagé: rencontre de 2 chorales

L’événement concert partagé: rencontre de 2 chorales Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin