concert partagé: rencontre de 2 chorales église Ste Croix Aubusson
concert partagé: rencontre de 2 chorales église Ste Croix Aubusson samedi 9 mai 2026.
Aubusson
concert partagé: rencontre de 2 chorales
église Ste Croix 23200 Place de l’Église Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Programme très varié sacré, traditionnel, renaissance, variété … des 2 chorales Poly Sons de Vendée et Cantate en FA de Felletin-Aubusson .
église Ste Croix 23200 Place de l’Église Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 47 39 cantateenfa@yahoo.fr
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English : concert partagé: rencontre de 2 chorales
L’événement concert partagé: rencontre de 2 chorales Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin
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