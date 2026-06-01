Briare

Concert participatif de l’Harmonie de Briare

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Harmonie de Briare vous invite à un concert participatif le samedi 27 juin à 20h, à l’auditorium de Briare-le-Canal. Sous la direction de Philippe Meunier et Pascal Plot. Entrée libre et tombola. La soirée se prolongera par un feu d’artifice au Musée des 2 Marines.

L’Harmonie de Briare vous donne rendez-vous le samedi 27 juin à 20h à l’auditorium de Briare-le-Canal pour un concert participatif placé sous le signe du partage et de la musique. Sous la direction de Philippe Meunier et Pascal Plot, les musiciens proposeront une soirée conviviale, ouverte à tous, avec un programme pensé pour faire participer le public et vivre la musique autrement. L’entrée est libre et une tombola sera organisée sur place. À l’issue du concert, la soirée se poursuivra à Baraban avec le feu d’artifice du Musée des 2 Marines. Un rendez-vous festif à partager en famille ou entre amis pour profiter d’une belle soirée d’été à Briare. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 13 17 harmonie.briare@laposte.net

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English :

L’Harmonie de Briare invites you to a participatory concert on Saturday June 27 at 8pm, at the Briare-le-Canal auditorium. Conducted by Philippe Meunier and Pascal Plot. Free admission and tombola. The evening continues with a fireworks display at the Musée des 2 Marines.

L’événement Concert participatif de l’Harmonie de Briare Briare a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX