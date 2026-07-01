CONCERT PASA CALLE Lieu-dit Le Mazelet Saint-Martin-de-Boubaux

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT PASA CALLE

Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La création Pasa Calle est un voyage onirique en bateau, des rivages de la Méditerranée vers le Nouveau Monde. Curieux, entremêlant les époques et les styles, le duo s’invente un répertoire classique aux saveurs d’ailleurs…

Jeudi 16 juillet à la Cure à 18h30 concert violoncelle, Marion Picot, et contrebasse Baptiste Morel de la compagnie Hors des sentiers battus.

La création Pasa Calle est un voyage onirique en bateau, des rivages de la Méditerranée vers le Nouveau Monde.

Hors des Sentiers Battus prend soin d’éviter les balises pour explorer les voies sans issue…

Curieux, entremêlant les époques et les styles, le duo s’invente un répertoire classique aux saveurs d’ailleurs…

Au gré du voyage et des rencontres, les musiciens réunissent les musiques anciennes ou contemporaines, s’inspirent du jazz et de l’improvisation, ou encore des musiques traditionnelles d’origines diverses pour une traversée unique en son genre.

—

Le site de la Cure

L’ancienne Cure de Saint-Martin-de-Boubaux, légèrement excentrée du bourg principal, profite d’une position surélevée sur un promontoire. Le patrimoine bâti de la Cure se constitue d’un triptyque église/presbytère/école ainsi qu’une remise en contrebas.

En ce lieu a été écrit, imprimé et édité en 1889 l’Histoire de la Bête du Gévaudan, véritable fléau de Dieu par l’abbé Pourcher qui était affecté à la paroisse de Saint-Martin de Boubaux de 1873 à 1900 sur une presse qu’il avait récupérée et réparée. »

La Cure

Lieu-dit Le Mazelet

48160 SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX .

Lieu-dit Le Mazelet A La cure Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 08 64 65 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pasa Calle production is a dreamlike journey by boat, from the shores of the Mediterranean to the New World. With a sense of curiosity, blending eras and styles, the duo has created a classical repertoire with a touch of the exotic.

L’événement CONCERT PASA CALLE Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère