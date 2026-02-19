Concert Patrick Bruel Montée Du Puech Salon-de-Provence
Concert Patrick Bruel Montée Du Puech Salon-de-Provence samedi 4 juillet 2026.
Concert Patrick Bruel
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.
OUVERTURE DES PORTES 19H00.
Complet. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Patrick Bruel x Salon de Provence, Château de l’Empéri
L’album ALORS REGARDE vient de fêter ses 35 ans.
À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour une tournée événement !
Après l’énorme engouement qu’a suscité la mise en vente des dates parisiennes [ les 16,17 et 18 juin au Cirque D’Hiver Bouglione et le 8 octobre au Zénith-Paris La Villette], Patrick Bruel partira en tournée en France, Suisse, Belgique et Canada à l’automne 2026.
Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable. .
Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Patrick Bruel x Salon de Provence, Château de l’Empéri
