Concert Patrick Bruel Montée Du Puech Salon-de-Provence

Concert Patrick Bruel

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES 19H00.

Complet. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Patrick Bruel x Salon de Provence, Château de l’Empéri

L’album ALORS REGARDE vient de fêter ses 35 ans.

À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour une tournée événement !



Après l’énorme engouement qu’a suscité la mise en vente des dates parisiennes [ les 16,17 et 18 juin au Cirque D’Hiver Bouglione et le 8 octobre au Zénith-Paris La Villette], Patrick Bruel partira en tournée en France, Suisse, Belgique et Canada à l’automne 2026.



Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Patrick Bruel x Salon de Provence, Château de l’Empéri

L’événement Concert Patrick Bruel Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence