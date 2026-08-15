Concert Patrick Fiori Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Concert Patrick Fiori

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.

Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.

Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier .

Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori.Tout public

45 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Following the success of his last tour, Patrick Fiori returns to the stage with the desire to reinvent the encounter with his audience.

Accompanied by his loyal team, he invites everyone to a warm and generous evening where emotion, closeness and sharing are at the heart of the show.

Moments of complicity, vibrant interpretations and the sensation of being, for one evening, a special guest .

If you’re dreaming of a heart-stopping concert, come aboard in 2027 with Patrick Fiori.

L’événement Concert Patrick Fiori Amnéville a été mis à jour le 2025-12-13 par DESTINATION AMNEVILLE