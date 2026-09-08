Concert Peeled cubes Fessenheim
mercredi 28 octobre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Concert Peeled cubes
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-28 20:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Peeled Cubes c’est un rock planant, intense et délicat à la fois, authentique, enivrant, émotionnel. Leurs compositions sont inspirées par U2, Placebo, Snow Patrol, Kings of Leon.
Ils mêlent les contrastes par l’intensité de la guitare électrique, la délicatesse du piano, la force de la batterie, la finesse et puissance retenue du chant. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93 mercrediscomcom@hotmail.fr
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English :
L’événement Concert Peeled cubes Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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