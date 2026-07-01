Concert performance « Sonance d’arc-en-soi » : Poésies de Davide Napoli en dialogue avec les sculptures sonores de Laurent Matheron, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
vendredi 17 juillet 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Concert performance « Sonance d’arc-en-soi » : Poésies de Davide Napoli en dialogue avec les sculptures sonores de Laurent Matheron Vendredi 17 juillet, 18h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Ados/Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T18:00:00+02:00 – 2026-07-17T20:00:00+02:00
Laurent Matheron / saxophone
Laurent Matheron est interprète et improvisateur. La musique contemporaine et la création sont ses terrains de jeu favoris. Saxophoniste, il étend son instrumentarium en créant des sculptures sonores et sollicite des compositeurs dont il apprécie les univers (F. Rossé, D. Charron, P. Laval, B. Giner). Il a étudié avec Alain Bouhey et avec Yochk’o Seffer, saxophoniste et plasticien à l’origine du concept des sculptures sonores. Il est actuellement directeur du Conservatoire Gabriel Fauré, du 5ème arrondissement de Paris.
Davide Napoli / écrivain et plasticien
Écrivain et plasticien, Davide Napoli écoute les formes fulgurantes de la pensée, de l’encre de Chine et de l’écriture. Sa recherche sur le geste du vide et sur le temps explore la chute et le vertige de la méditation comme science de l’intime. Docteur en Philosophie et en Arts et Sciences de l’Art, il enseigne les arts plastiques à l’École des Arts de la Sorbonne et « Méthodologies et techniques du contemporain » à l’Ecole des Beaux-Arts de Palerme (Italie). Il est membre de l’équipe de recherche «Art Sciences et Société», Institut ACTE, Paris Sorbonne. Aujourd’hui il collabore avec les Éditions Transignum.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Une proposition du Festival Musica Ricercata avec un co-financement Ville de Bourg Saint Maurice – Communauté de Communes de Haute-Tarentaise. Concert Art
Davide Napoli & Laurent Matheron
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