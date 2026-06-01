Concert Petit Homme Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Concert Petit Homme Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle samedi 27 juin 2026.
Chantelle
Concert Petit Homme
Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Petit Homme et son accordéon s’installent au Baba Yaga pour une soirée musicale intimiste et chaleureuse. Un artiste à découvrir dans le cadre unique du café associatif de Chantelle.
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Baba Yaga, Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
Petit Homme and his accordion set up shop at Baba Yaga for a warm, intimate musical evening. An artist to discover in the unique setting of Chantelle’s café associatif.
L’événement Concert Petit Homme Chantelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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