Concert Petite Lucette Parfum de Jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Concert Petite Lucette Parfum de Jazz

ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Petite Lucette nous donne une musique qui secoue le sec en nous, arrose les colères endormies et incendie nos tristesses. Ce sont cinq musicien·ne·s virtuoses de la chute, qui font naître de leur rythmicité intense les joies de surgissements vifs.

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ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 contact@parfumdejazz.com

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English :

Petite Lucette gives us music that shakes the dryness out of us, drenches sleeping anger and sets fire to our sadness. These five musicians are virtuosos of the downfall, and their intense rhythmicity gives rise to the joys of lively outbursts.

L’événement Concert Petite Lucette Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale