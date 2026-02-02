Sur les traces du passé Office de Tourisme Buis-les-Baronnies

Sur les traces du passé

Office de Tourisme Bvd Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-06

Laissez-vous conter les légendes de Buis, ses annecdotes, son patrimoine et ses ruelles, du Moyen-Age au siècle dernier. Depuis l’installation des premières tribus gauloises jusqu’à la Baronnie de Mévouillon …

.

Office de Tourisme Bvd Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 04 59 buis@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let us tell you about the legends of Buis, its annecdotes, its heritage and its narrow streets, from the Middle Ages to the last century. From the settlement of the first Gallic tribes to the Barony of Mévouillon …

L’événement Sur les traces du passé Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale