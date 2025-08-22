Balades en poussette à Buis Buis-les-Baronnies Drôme

Balades en poussette à Buis

Balades en poussette à Buis 38 boulevard Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour des vacances en famille réussies, découvrez nos balades en poussette à Buis les Baronnies.

2 circuits possibles 1,8km 23 minutes ou 1,3km 15 minutes.

https://www.dromeprovencale.fr/baronnies/ +33 4 75 28 04 59

English : Stroll around Buis with a pram

To enjoy your family vacation, discover our friendly walks with a stroller around Buis les Baronnies.

There are two short routes possible 1,8km 23 minutes or 1,3km 15 minutes.

Deutsch :

Für einen gelungenen Familienurlaub entdecken Sie unsere Spaziergänge mit dem Kinderwagen in Buis les Baronnies.

2 mögliche Rundgänge: 1,8 km 23 Minuten oder 1,3 km 15 Minuten.

Italiano :

Per una vacanza in famiglia, scoprite le nostre passeggiate per passeggini a Buis les Baronnies.

2 percorsi possibili: 1,8 km 23 minuti o 1,3 km 15 minuti.

Español :

Para unas vacaciones en familia, descubra nuestros paseos en cochecito en Buis les Baronnies.

2 recorridos posibles: 1,8 km 23 minutos o 1,3 km 15 minutos.

