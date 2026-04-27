Exposition Regards croisés Michèle Leeper Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies
Exposition Regards croisés Michèle Leeper Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies samedi 2 mai 2026.
Buis-les-Baronnies
Exposition Regards croisés Michèle Leeper
Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-02
La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 3ème exposition l’artiste Michèle Lepeer.
Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai à partir de 18 h.
.
Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines, and for this 3rd exhibition we welcome artist Michèle Lepeer.
The opening will take place on Saturday, May 2, starting at 6 pm.
L’événement Exposition Regards croisés Michèle Leeper Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)
- Concert Petite Lucette Parfum de Jazz ZA La Palun Buis-les-Baronnies 30 avril 2026
- Balades en poussette à Buis Buis-les-Baronnies Drôme 1 mai 2026
- Sur les traces du passé Office de Tourisme Buis-les-Baronnies 6 mai 2026
- A la découverte des abeilles Buis-les-Baronnies 15 juin 2026
- Tilleul en fête Place des Arcades Buis-les-Baronnies 12 juillet 2026