Exposition Regards croisés Michèle Leeper Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

Exposition Regards croisés Michèle Leeper

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-02

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-02

La saison 2026 se poursuit à la Galerie des Ursulines et nous accueillons pour cette 3ème exposition l’artiste Michèle Lepeer.

Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai à partir de 18 h.

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Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 34 30 artsenbuis@orange.fr

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English :

The 2026 season continues at the Galerie des Ursulines, and for this 3rd exhibition we welcome artist Michèle Lepeer.

The opening will take place on Saturday, May 2, starting at 6 pm.

L’événement Exposition Regards croisés Michèle Leeper Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale