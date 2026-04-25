Concert Phantasticus ! église Saint-Ideuc, Saint-Malo Saint-Malo
Concert Phantasticus ! église Saint-Ideuc, Saint-Malo Saint-Malo dimanche 3 mai 2026.
Saint-Malo
Concert Phantasticus !
église Saint-Ideuc, Saint-Malo Place de l’Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ugo Gianotti, violon baroque et Emmanuel Arakélian, orgue.
Oeuvres de Bach, Biber, Buxtehude.
Infos 0683165716 ou laroutedesorgues.weebly.com .
église Saint-Ideuc, Saint-Malo Place de l’Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
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English :
L’événement Concert Phantasticus ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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