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Concert Phantasticus ! église Saint-Ideuc, Saint-Malo Saint-Malo

Concert Phantasticus ! église Saint-Ideuc, Saint-Malo Saint-Malo dimanche 3 mai 2026.

Lieu : église Saint-Ideuc, Saint-Malo

Adresse : Place de l'Eglise Saint-Ideuc

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Malo

Concert Phantasticus !

église Saint-Ideuc, Saint-Malo Place de l’Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Ugo Gianotti, violon baroque et Emmanuel Arakélian, orgue.
Oeuvres de Bach, Biber, Buxtehude.

Infos 0683165716 ou laroutedesorgues.weebly.com   .

église Saint-Ideuc, Saint-Malo Place de l’Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16 

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English :

L’événement Concert Phantasticus ! Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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