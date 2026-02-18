Méridienne Les couleurs de l’orgue. église de Paramé Saint-Malo

Méridienne Les couleurs de l’orgue.

église de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 12:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Florence Rousseau, orgue œuvres de Mendelssohn, Darke, Langlais.

Infos 06 83 16 57 16 ou laroutedesorgues.weebly.com .

église de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Méridienne Les couleurs de l’orgue. Saint-Malo a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel