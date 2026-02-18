Méridienne Les couleurs de l’orgue. église de Paramé Saint-Malo
Méridienne Les couleurs de l’orgue. église de Paramé Saint-Malo samedi 2 mai 2026.
Méridienne Les couleurs de l’orgue.
église de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 12:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Florence Rousseau, orgue œuvres de Mendelssohn, Darke, Langlais.
Infos 06 83 16 57 16 ou laroutedesorgues.weebly.com .
église de Paramé 29 Rue Ange Fontan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Méridienne Les couleurs de l’orgue. Saint-Malo a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel