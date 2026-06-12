CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE Sète
CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE Sète dimanche 11 octobre 2026.
Sète
CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE
Rue Paul Valéry Sète Hérault
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale.
Ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale
Cathédrale de Canterbury, Obcni Dum de Prague, Museo de la Ciudad de Mexico, Bayreuth, Centre culturel Français de Damas, Cathédrale d’Aix-en-Provence, Abbaye de Conques,St Victor à Marseille,Cloitre de Moissac, Opéra Comédie de Montpellier ,Paris Eglise de St Germain des Prés…
Philippe Cornier est un guitariste habité, que le spirituel inspire au plus haut point. Héritier de la grande école Espagnole, il joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare !
Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach, Barrios .
Rue Paul Valéry Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86 philippecornier@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Former studentof Maestro Javier Quevedo at the École Normale de Musique de Paris, his virtuosity, sensitivity, and experience as a concert pianist quickly propelled him onto the international stage.
L’événement CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-06-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- VISITE SENSORIELLE LES SENS DU REGARD Sète 17 juin 2026
- CONCERT SCYLLA & FURAX BARBAROSSA Sète 17 juin 2026
- CONCERT DELUXE Sète 18 juin 2026
- EXPOSITION ÉTATS D’ÂME, ÉTATS D’HOM Sète 19 juin 2026
- COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète 19 juin 2026