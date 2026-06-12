Sète

CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE

Rue Paul Valéry Sète Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale.

Ancien élève du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité, et son expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale

Cathédrale de Canterbury, Obcni Dum de Prague, Museo de la Ciudad de Mexico, Bayreuth, Centre culturel Français de Damas, Cathédrale d’Aix-en-Provence, Abbaye de Conques,St Victor à Marseille,Cloitre de Moissac, Opéra Comédie de Montpellier ,Paris Eglise de St Germain des Prés…

Philippe Cornier est un guitariste habité, que le spirituel inspire au plus haut point. Héritier de la grande école Espagnole, il joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare !

Le programme est aussi un hommage aux grands compositeurs espagnols Albéniz, Falla mais aussi Bach, Barrios .

Rue Paul Valéry Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86 philippecornier@wanadoo.fr

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English :

Former studentof Maestro Javier Quevedo at the École Normale de Musique de Paris, his virtuosity, sensitivity, and experience as a concert pianist quickly propelled him onto the international stage.

L’événement CONCERT PHILIPPE CORNIER, CONCERTO DE ARANJUEZ À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-06-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE