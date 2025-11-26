Concert piano à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
La Bastide l’Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala Aveyron
Début : Samedi 2026-07-18
Stéphanie Elbaz, concertiste piano Montpellier Lizst, Chopin…
La Bastide l’Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 75 65 46 34 annaig.cury@gmail.com
English :
Stéphanie Elbaz, concert pianist Montpellier: Lizst, Chopin?
German :
Stéphanie Elbaz, Klavierkonzertmeisterin Montpellier: Lizst, Chopin?
Italiano :
Stéphanie Elbaz, pianista concertista Montpellier: Lizst, Chopin?
Espanol :
Stéphanie Elbaz, concertista de piano Montpellier: ¿Lizst, Chopin?
