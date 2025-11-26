Concert piano à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Concert piano à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 18 juillet 2026.

La Bastide l’Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala Aveyron

Stéphanie Elbaz, concertiste piano Montpellier Lizst, Chopin…
La Bastide l’Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 75 65 46 34  annaig.cury@gmail.com

English :

Stéphanie Elbaz, concert pianist Montpellier: Lizst, Chopin?

German :

Stéphanie Elbaz, Klavierkonzertmeisterin Montpellier: Lizst, Chopin?

Italiano :

Stéphanie Elbaz, pianista concertista Montpellier: Lizst, Chopin?

Espanol :

Stéphanie Elbaz, concertista de piano Montpellier: ¿Lizst, Chopin?

