Neuvy-le-Roi

Concert Piano du Lac

Etang des Arguilionnières Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28 22:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert sur l’eau piano du lac

Concert sur l’eau piano du lac .

Etang des Arguilionnières Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr

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English :

Concert on the lake piano

L’événement Concert Piano du Lac Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37