Concert Piano du Lac Neuvy-le-Roi
Concert Piano du Lac Neuvy-le-Roi dimanche 28 juin 2026.
Neuvy-le-Roi
Concert Piano du Lac
Etang des Arguilionnières Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28 22:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert sur l’eau piano du lac
Concert sur l’eau piano du lac .
Etang des Arguilionnières Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07 spectacle@neuvy-le-roi.fr
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English :
Concert on the lake piano
L’événement Concert Piano du Lac Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-06-15 par ADT 37
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