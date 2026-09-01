Concert piano et violon Bagnoles de l’Orne Normandie
dimanche 20 septembre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Concert piano et violon
Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association pour la rénovation et la sauvegarde de l’église Sainte-Madeleine vous propose un concert le dimanche 20 septembre à 17h30 dans l’Eglise Sainte-Madeleine de Bagnoles de l’Orne.
Concert donné par Sandra Petitjean au piano et Marie-Ange Wachter au violoncelle.
Entrée gratuite avec libre participation au profit de la restauration de l’église. .
Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 99 64 26 12 dianedevitton@yahoo.fr
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English : Concert piano et violon
L’événement Concert piano et violon Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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