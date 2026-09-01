Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert piano et violon

Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association pour la rénovation et la sauvegarde de l’église Sainte-Madeleine vous propose un concert le dimanche 20 septembre à 17h30 dans l’Eglise Sainte-Madeleine de Bagnoles de l’Orne.

Concert donné par Sandra Petitjean au piano et Marie-Ange Wachter au violoncelle.

Entrée gratuite avec libre participation au profit de la restauration de l’église. .

Place de l’Église Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 99 64 26 12 dianedevitton@yahoo.fr

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English : Concert piano et violon

L’événement Concert piano et violon Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne