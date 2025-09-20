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AGENDA · Rémalard en Perche

Concert pianoforte voix Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

vendredi 30 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2 Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Concert pianoforte voix

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Laure Colladant nous fait le plaisir et l’amitié d’une nouvelle parenthèse enchantée autour de son pianoforte.

Elle a convié cette fois le ténor coréen Hyo Won Chun et le baryton américain Stephen Lancastern pour un programme composé d’un choix de Dichterliebe de Schumann, de lieder de Schubert et de duos de Mendelssohn.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Concert pianoforte voix

L’événement Concert pianoforte voix Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche

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