Concert Pianos et Clarinette Tuffé Val de la Chéronne
Concert Pianos et Clarinette Tuffé Val de la Chéronne samedi 16 mai 2026.
Tuffé Val de la Chéronne
Concert Pianos et Clarinette
Château de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tarifs 15€ Gratuit pour les moins de 12ans.
Billetterie sur place ou réservation au 06.98.47.51.22 .
Château de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 98 47 51 22
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English :
L’événement Concert Pianos et Clarinette Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-29 par CDT72
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