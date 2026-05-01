Tuffé Val de la Chéronne

Concert Pianos et Clarinette

Château de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tarifs 15€ Gratuit pour les moins de 12ans.

Billetterie sur place ou réservation au 06.98.47.51.22 .

Château de Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 98 47 51 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Pianos et Clarinette Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-04-29 par CDT72