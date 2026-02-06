Concert • Pink Gorilla Square René-Bardet Cusset

Concert • Pink Gorilla

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset Allier

Thé Cosi et Chez les coincoins accueille le groupe Clermontois Pink Gorilla la samedi 18 juillet dès 19h sur le square René-Bardet.

Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com

Thé Cosi et Chez les coincoins welcomes Clermont-Ferrand band Pink Gorilla on Saturday, July 18 from 7pm in Square René-Bardet.

