Concert • Pink Gorilla Square René-Bardet Cusset
Concert • Pink Gorilla Square René-Bardet Cusset samedi 18 juillet 2026.
Concert • Pink Gorilla
Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Thé Cosi et Chez les coincoins accueille le groupe Clermontois Pink Gorilla la samedi 18 juillet dès 19h sur le square René-Bardet.
.
Square René-Bardet Rue Saturnin-Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thé Cosi et Chez les coincoins welcomes Clermont-Ferrand band Pink Gorilla on Saturday, July 18 from 7pm in Square René-Bardet.
L’événement Concert • Pink Gorilla Cusset a été mis à jour le 2026-02-06 par Vichy Destinations