Concert Piotki Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Concert Piotki Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 11 juillet 2026.
Aix-en-Provence
Concert Piotki
Samedi 11 juillet 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11 22:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Piotki, c’est une voix singulière, douce illustrant à la guitare ses histoires états-d ’âme au fil des filles, des rencontres, des voyages ou à la terrasse d’un café.
Simplicité, authenticité, naturel et harmonica sont au programme de cet auteur rêveur aux textes touchants, poétiques, autobiographiques ou imaginaires. On pense à Renaud, Souchon, Cabrel, Renan Luce, Bénabar, Benoît Dorémus ou encore Barcella puis on se laisse transporter d’une émotion à une autre. .
Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
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English :
Piotki is a singular, gentle voice, illustrating on guitar his stories? moods as he meets girls, travels or sits on a café terrace.
L’événement Concert Piotki Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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