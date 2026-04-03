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CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims

CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims

CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims samedi 18 juillet 2026.

Lieu : PARC DE CHAMPAGNE

Adresse : 10 AV DU GENERAL GIRAUD

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-18

Fin : 2026-07-18

Heure de début : 19:00

CONCERT PIQUE-NIQUE Début : 2026-07-18 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DE CHAMPAGNE 10 AV DU GENERAL GIRAUD 51100 Reims 51

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