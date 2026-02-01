Concert Pixvae Café Charbon Nevers

Nevers

Concert Pixvae

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

PIXVAE

Des savants de l’hybridation des styles qui secouent toutes nos perceptions ! Avec un son puissant, Pixvae a créé sa marque de fabrique entre rythmes afro-colombiens et rock noise. Une formule efficace et vitaminée qui trouve toute sa force dans les profondeurs des traditions et la liberté stylistique de l’underground contemporain. Une aventure collective qui soude deux trios français et colombiens, la batterie et les guitares se frottent aux saxos et aux claviers puis à la voix. Une transmission, un aller-retour entre les époques et les cultures, un rassemblement de parcours qui crée une expérience nouvelle.

Rendez vous le vendredi 9 octobre à 20h .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Pixvae

L’événement Concert Pixvae Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)