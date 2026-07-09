Concert PLK Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Concert PLK

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Artiste français parmi les plus écoutés au monde et performance scénique unique lors de sa dernière tournée des zéniths à guichets fermés, PLK continue de repousser les limites.Tout public

45 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

One of the world’s most-listened-to French artists, PLK continues to push back the boundaries, with a unique stage performance on his latest sold-out Zenith tour.

L’événement Concert PLK Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY